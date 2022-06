POL-PPWP: Haftbefehl auf Umwegen vollstreckt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt unterwegs waren und möglicherweise gegen Mitternacht zwischen Eisenbahnstraße und Gasstraße etwas beobachtet haben. Eine junge Frau, die hier zu Fuß auf dem Heimweg war, wurde von einem unbekannten Mann angesprochen und begrapscht. Der Unbekannte war der 25-Jährigen offenbar gefolgt. Als sie in die Gasstraße einbog, hörte ...

mehr