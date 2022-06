POL-PPWP: Altöl in Grünstreifen entsorgt

Kaiserslautern (ots) - Wo waren Sie an Fronleichnam? Das war der Donnerstags-Feiertag vor knapp zwei Wochen am 16. Juni. Wenn Sie an diesem Tag zufällig im Kaiserslauterer Stadtgebiet unterwegs waren und durch die Eisenstraße gekommen sind, sollten wir uns unterhalten. Vielleicht haben Sie dort eine Beobachtung gemacht? An diesem Tag stand am Haus Nummer 8 auf einer Fensterbank im Erdgeschoss eine sogenannte ...

mehr