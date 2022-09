Polizei Wuppertal

POL-W: Person zwischen Pkw und Lkw eingeklemmt - schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (28.09.2022, gegen 11:45 Uhr) wurde ein Mann auf dem Kundenparkplatz eines Blumengeschäfts an der Stephanstraße zwischen einem Pkw und einem Lkw eingeklemmt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, wendete eine 82-jährige Wuppertalerin mit ihrem VW Golf auf dem Kundenparkplatz. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr gegen einen geparkten VW Crafter. Dieser wurde von einem 66-Jährigen beladen, der in der Folge zwischen Pkw und Lkw eingeklemmt wurde. Der 66-jährige Wuppertaler verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. (ar)

