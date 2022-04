Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Vreden (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte 04.45 Uhr gegen durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Diskothek auf einen flüchtenden Mann aufmerksam gemacht, der zuvor in eine Körperverletzung verwickelt war. Die Beamten holten den Mann ein und hielten ihn fest. Der 30-jährige Vredener beleidigte die Beamten und leistete massiven Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen und sieht sich nun mehreren Strafverfahren gegenüber.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell