POL-BOR: Isselburg - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Gescher (ots) - Am Freitagmorgen kam es gegen 09.40 Uhr zu einem Brand in einem Carporteines Mehrfamilienhauses an der Goethestraße, bei dem ein Schaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, entstand der Brand im Bereich der abgestellten Elektro-Fahrräder. Der kurz vor der Brandentdeckung ein Knall vernommen wurde, wird derzeit von einer technischen Ursache im Bereich der ...

