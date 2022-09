Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Oberbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (22.09.2022 gegen 18:25 Uhr) kam es auf der Straße Höfen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zuvor ein Motorrad mit einem VW T-Roc zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß stürzte ein Motorradfahrer zu Boden. Im Anschluss wurde die Unfallstelle geräumt und die Unfallbeteiligten einigten sich darauf, an einer geeigneten Stelle die Fahrzeuge zu parken. Nachdem der 45-jährige Fahrer des VW geparkt hatte, entfernte sich jedoch der Motorradfahrer von der Örtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem flüchtigen Motorrad und dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. An dem VW T-Roc entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. (ar)

