Polizei Wuppertal

POL-W: Ausstellungseröffnung im Polizeipräsidium - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Dem Polizeipräsidium Wuppertal ist es gelungen, eine hochkarätige Ausstellung zur Polizeigeschichte ins Bergische Städtedreieck zu holen. Am 30.09. präsentieren wir im Rahmen der Ausstellungseröffnung die Ausstellung "Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950" im historischen Festsaal des Polizeipräsidiums. Insgesamt wird die Ausstellung für vier Wochen speziell für alle Beschäftigten der Polizei zugänglich sein. Die von der Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstätte konzipierte Schau befasst sich mit der Geschichte der Kriminalpolizei und belegt, wie schnell die demokratische Orientierung der Polizei der Weimarer Republik spätestens nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 verlorenging und die rassistisch-biologistisch begründete NS-Ideologie als Handlungsrahmen übernommen wurde. Sie dokumentiert eingängig die erschreckenden Dimensionen der kriminalpolizeilichen Verstrickung in Gewaltverbrechen. Weitere Informationen zur Ausstellung und Termine finden Sie auf der Webseite der Polizei Wuppertal: https://wuppertal.polizei.nrw/artikel/ausstellung-die-kommissare-in-wuppertal Ausstellungseröffnung Offiziell eröffnet wird die Ausstellung mit einer Veranstaltung für geladene Gäste am 30.09.2022, ab 15:00 Uhr, im historischen Festsaal des Wuppertaler Polizeipräsidiums an der Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal. Das Polizeipräsidium Wuppertal lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, an der Ausstellungseröffnung teilzunehmen. Dazu wird vorab um Anmeldung bei der Pressestelle unter Tel. 0202/284 2020 gebeten. Kommissarausstellung: Öffnungszeiten für Bürgerinnen und Bürger Für die Öffentlichkeit wird die Ausstellung nur an ausgewählten Tagen zugänglich sein. Ein Besuch der Wanderausstellung im Polizeipräsidium ist zu folgenden Terminen möglich: - Sonntag, 09.10.2022, 10 Uhr bis 14 Uhr - Sonntag, 23.10.2022, 10 Uhr bis 14 Uhr Ein Besuch ist kostenlos. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung per Mail erforderlich an: Oeffentlichkeitsarbeit.Wuppertal@polizei.nrw.de. Hintergrund: Rheinisch-Bergisches Zentrum für Polizeigeschichte beim Polizeipräsidium Wuppertal Ende 2019 hat das Polizeipräsidium Wuppertal das Rheinisch-Bergische Zentrum für Polizeigeschichte (RBZ) gegründet. Das Geschichtszentrum dient der Dokumentation, Forschung sowie der internen und externen Wissensvermittlung über die Polizei in Obrigkeitsstaat, Diktatur und Demokratie. Unabhängig von Sonderausstellungen können Besuchergruppen jederzeit Termine für eine Führung durch die Dauerausstellung "Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat", die seit Ende 2020 im Polizeipräsidium zu sehen ist, oder für eine historische Spurensuche im Haus erfragen. Kontaktieren Sie das RBZ einfach per Mail an: Oeffentlichkeitsarbeit.Wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell