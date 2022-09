Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Mehrfamilienhaus - Eine Person verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitag (23.09.2022, gegen 22:00 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Cronenberger Straße. Ein 61-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in dem Hausflur des Mehrfamilienhauses zu einem Brandgeschehen. Aufgrund starker Rauchentwicklung war es einigen Bewohnern des Hauses nicht möglich ihre Wohnungen zu verlassen. Sie wurden von Rettungskräften der Feuerwehr mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht. Diese brachten den leicht verletzten 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rb)

