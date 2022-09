Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in Ohligs - Motorradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (22.09.2022, gegen 17:40 Uhr) kam es in Solingen auf der Kreuzung Rheinstraße und Weserstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 52-jähriger Solinger war mit seiner Yamaha auf der Weserstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß er im Kreuzungsbereich mit dem Mazda 3 einer 39-Jährigen zusammen, die von rechts aus Richtung Rheinstraße gekommen war. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und der Mazda prallte gegen einen geparkten Skoda Octavia. Der Solinger erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell