POL-HAM: Ruhestörung eskaliert - 33-Jähriger in Gewahrsam genommen

Hamm-Heessen (ots) - Ein auf einer Grünfläche am Afyonring geparkter Mazda wurde am Sonntag, 8. Mai, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto weist am vorderen linken Kotflügel sowie an der Fahrertür Dellen auf. Es konnte blauer Lackabrieb sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt ...

mehr