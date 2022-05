POL-HAM: Verkehrsunfallflucht am Afyonring

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 7. Mai, 23.54 Uhr, und Sonntag, 8. Mai, 10.50 Uhr, in eine Pizzeria auf der Luisenstraße einzubrechen. Durch einen Kellereingang gelangten sie in das Gebäude, scheiterten dann jedoch an einer Tür und betraten die eigentlichen Räumlichkeiten der Pizzeria nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der ...

mehr