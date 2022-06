POL-LWL: Nach Schlangenlinienfahrt - Polizei zog alkoholisierten Autofahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr

Brüel (ots) - In Brüel ist am späten Mittwochabend ein parkender PKW in Brand geraten. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr in der Sternberger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Bereich der Motorhaube ausgebrochen. Zeugen informierten kurz darauf die Feuerwehr, die wenig später eintraf und das ...

mehr