Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei untersagt Weiterfahrt wegen mehrerer technischer Mängel

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe hat die Polizei am Dienstag einem LKW-Fahrer wegen verschiedener technischer Mängel am Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei war während der Streifenfahrt zunächst ein LKW aufgefallen, dessen Anhängertüren auffällig verzogen waren. Die Beamten stoppten und kontrollierten das Fahrzeug daraufhin. Dabei wurden mehrere technische Mängel entdeckt. So waren unter anderem drei der insgesamt sechs Stoßdämpfer des Anhängers nicht mehr mit dem Fahrzeugrahmen verbunden. Dadurch waren die Fahrstabilität des mit 10 Tonnen Stückgut beladenen Anhängers sowie das Bremsverhalten erheblich beeinträchtigt. Zudem war der LKW mit unzulässigen Scheinwerfern ausgestattet. Bis zur Behebung der Mängel untersagte die Polizei dem 36-jährigen rumänischen LKW-Fahrer die Weiterfahrt. Er muss zudem mit einem Bußgeld in Höhe von 180 Euro rechnen. Auf seinen Spediteur kommt überdies ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro zu.

