Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerwünschte Gäste bei Geburtstagsfeier

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Hüß-Berg, Samstag, 26.02.22, 23.10 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Samstag, 26.02.22, 23.10 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Bad Ganderseheim zu einer gefährlichen Körperverletzung gerufen, die sich im Bereich Hüß-Berg, nahe der Ortschaft Orxhausen zugetragen hat. Der 19-jährge Gastgeber aus dem Bereich Einbeck, wollte gemeinsam mit Freunden an einer Grillhütte im Bereich des Tatortes den 20. Geburtstag feiern. Gegen 21.30 Uhr erschienen mehrere nicht geladene Gäste, die offensichtlich an den Feierlichkeiten teilnehmen wollten. Nachdem den 18 - 20-jährigen, ungebetenen Gästen, die aus Bad Gandersheim und Einbeck stammen, durch den Gastgeber mitgeteilt wurde, dass sie bei der Feier unerwünscht seien, entfernten sie sich zunächst von der Örtlichkeit. Gegen 23.20 Uhr erschienen die ungebetenen Gäste wiederum vor Ort und verliehen ihrem offensichtlichen Unmut dadurch Ausdruck, dass sie den Gastgeber und einige Gäste tätlich angriffen. Durch die Auseinandersetzung wurde der Gastgeber durch Schläge und Tritte verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort, konnten allerdings wenig später durch die eingesetzten Beamten aufgegriffen werden. Tatverdächtige und Opfer standen teilweise unter Alkoholeinfluss, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Göttingen die Entnahme von Blutproben angeordnet wurde. Des Weiteren konnten im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen bei den Tatverdächtigen gefährliche Gegenstände wie Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

