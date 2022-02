Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld,OT Westerhof, Untere Teichstraße. Zeit: Sonntag, 27.02.2022, 17:15 Uhr. In einer Gartenlaube geriet ein Heizaufsatz einer Gasflasche in Brand und entzündete die Gartenlaube. Die FFW Westerhof und Echte löschten den Brandherd und es kam nur zu einem geringen Schadensbild. Die anschließende Überprüfung zur Brandursache ergab, dass vermutlich Materialermüdung in Verbindung mit dem Heizaufsatz den Brand auslöste. Brandermittlung vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell