Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung mit Bedrohung und dem Einsatz eines Tierabwehrsprays

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Kreiensen. Am 26.02.2022 gegen 22 Uhr kam es in der Ringstraße in Kreiensen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 38-jährigen und einem 37-jährigen. Hierbei bedrohte der 38-jährige den 37-jährigen und holte zu einem Schlag aus. Der 37-jährige setzte daraufhin ein Tierabwehrspray ein und schlug dem 38-jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Beide Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, einer versuchten Körperverletzung und einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.(kli)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell