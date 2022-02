Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR (js) Mühlenstraße, 26.02.22, 14.30 Uhr, bis 27.02.22, 16.30 Uhr Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der genannten Zeit einen PKW, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell