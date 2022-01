Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Bochum-Langendreer

Bochum (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in Langendreer in der Eislebener Straße zu einem Küchenbrand. Auf Grund des umsichtigen Verhaltens der Mieterin, die die Tür zum Brandraum geschlossen lies, blieb der Brand auf den Entstehungsraum beschränkt. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache Werne konnten den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr, Löscheinheit Langendreer. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte im Einsatz.

