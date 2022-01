Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Weihnachtsbaum löst Feuerwehreinsatz am Abend aus.

Bochum (ots)

Am Sonntag gegen 19:15 Uhr wurde die Feuerwehr zur Ringstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte der zuständigen Feuerwache Wattenscheid an der Einsatzstelle eintrafen, war der in Brand geratene Weihnachtsbaum bereits durch die Bewohner gelöscht worden. Die Feuerwehr führte eine Brandnachschau durch und befreite den betroffenen Bereich mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch. Zum Glück wurde niemand verletzt und der Einsatz der Feuerwehr konnte schnell beendet werden. Die Feuerwehr Bochum war mit 26 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Eppendorf / Höntrop der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell