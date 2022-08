Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unter Drogeneinfluss unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Kirchheimbolanden (ots)

Nachdem ein LKW-Fahrer am Montagnachmittag beim Rückwärtsfahren in der Fußgängerzone eine Laterne beschädigte, entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte dem LKW folgen und der Polizei den entsprechenden Hinweis geben. Das Fahrzeug konnte in der Straße Am Bahndamm angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem noch ein Haftbefehl vorlag. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und in der Folge wurde er in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

