POL-W: W Jugendlicher Fußgänger schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am gestrigen Donnerstag (22.09.2022, 13:50 Uhr) kam es in Solingen auf der Focher Straße zur Schlagbaumer Straße vermutlich zu einem internistischen Notfall eines 87-jährigen Skoda-Fahrer, in dessen Folge es zu einem Verkehrsunfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Skoda-Fahrer die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Süden. An der Focher Straße zur Schlagbaumer Straße verlor er, ...

mehr