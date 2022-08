Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Stadtfest Oldenburg, 3. Tag +++

Oldenburg (ots)

Über den ganzen Tag ist die Innenstadt von Oldenburg sehr gut besucht. Das Besucheraufkommen ist bei guten Wetterbedingungen insgesamt nochmals deutlich stärker als am 1. und 2.Tag. Die Stimmung ist gut. Vor allen Bühnen wird ausgelassen und friedlich gefeiert. Laut Veranstalter sind rund 165.000 Besucher*innen am dritten Tag bis in die Morgenstunden zu verzeichnen. Nach Ende der Musikveranstaltungen um 2:00 Uhr gehen die meisten Gäste zügig nach Hause. Anschließend kommt es leider wieder zu Köperverletzungen und sonstigen Auseinandersetzungen. Wie bereits an den Tagen zuvor wird von vielen Besuchen die deutliche Polizeipräsenz gelobt. In der Innenstadt können Streitigkeiten und Auseinandersetzungen vielfach im Ansatz verhindert werden. Insgesamt werden 16 Straftaten, 91 Eingriffsmaßnahmen und 10 Zwangsmaßnahmen durch die Polizei erfasst. Bei einer Widerstandshandlung wurden 2 Polizeibeamte verletzt. Einer ist bis auf Weiteres nicht Dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell