POL-OL: +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus ++ Motorrad entwendet +++

In einem Mehrfamilienhaus an der Doktorsklappe kam es am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr zu einem Einbruch.

Unbekannte Täter hatten zunächst das Treppenhaus betreten und im 2. Obergeschoss gewaltsam die Tür zu einer Wohnung aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten die Diebe Schränke und Schubladen. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung. (1092558)

Ein dreister Diebstahl wurde der Polizei am Donnerstagvormittag gemeldet: Unbekannte Diebe hatten in der Zeit zwischen 9.30 und 10.30 Uhr eine am Schlossplatz abgestellte Harley-Davidson gestohlen. Das mehrfach abgeschlossene Motorrad (Baujahr 1948) war offenbar mit einem größeren Fahrzeug bzw. Anhänger abtransportiert worden. (1089902)

Die Polizei bittet Zeugen der beiden Taten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

