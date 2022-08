LPI-GTH: Gefahr verursacht- Zeugensuche

Bösleben-Wüllersleben (Ilm-Kreis) (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages kam es gegen 03.00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Straße "Schilling" geriet eine Scheune mit darin gelagertem Stroh in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

