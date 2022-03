Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrradbesitzer gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits am 28.02.2022 um 02:00 Uhr wurden zwei Jugendliche kontrolliert, die gemeinsam mit einem Fahrrad verbotenerweise auf der A 650 unterwegs waren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung gaben die beiden 15-Jährigen an, dass sie das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Bad Dürkheim entwendet hätten. Da das Fahrrad von seinem Eigentümer bislang nicht als gestohlen gemeldet wurde, versucht die Polizei nun über diese Presseveröffentlichung den Besitzer zu ermitteln. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Pegasus, Modell Fashion, in den Farben Lila/Violett/Blau. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

