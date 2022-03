Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Vollsperrung A61 nach Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.03.2022, 11.17 Uhr POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Aktuelle Meldung - Vollsperrung A61 nach ... | Presseportal

Am 23.03.2022, um 10.45 Uhr, ereignete sich auf der A61 Fahrtrichtung Norden kurz hinter der Anschlussstelle Schifferstadt ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren vier Lkw. Aufgrund stockenden Verkehrs und ungenügendem Sicherheitsabstand fuhr ein Lkw auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den linken Fahrstreifen geschleudert, wo er mit einem dritten Lkw zusammenstieß. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem zweiten Lkw weiter und stieß auf dem rechten Fahrstreifen auf einen weiteren Lkw. Der 31-jährige Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß im Führerhaus eingeklemmt. Nach seiner Bergung wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt und wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert.

Drei Lkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht weiter fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000 EUR.

Bis zur Bergung der Unfallstelle und Reinigung musste die A61 gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Schifferstadt abgeleitet werden. Die Sperrung dauerte bis 13.30 Uhr. Durch die Vollsperrung staute sich der Verkehr auf einer Strecke von rund 5km.

