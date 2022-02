Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf Parkplatz in Hohenkirchen

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.02.2022, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Wangerland mit seinem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Steinberg-Straße in Hohenkirchen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem vor einer Laterne angebrachten Schutzbügel. Durch den Aufprall werden der Fahrzeugführer und seine 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

