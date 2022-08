Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Stadtfest Oldenburg, 2.Tag+++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Opfer schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

+++Stadtfest Oldenburg, 2. Tag+++ Der zweite Tag des Oldenburger Stadtfestes beginnt etwas ruhiger als der Vortag. Die Innenstadt füllt sich aber ab 21.00 Uhr genauso stark wie am Vortag. Das Besucheraufkommen ist insgesamt nochmals deutlich stärker als am 1. Tag. Bei tagsüber sonnigen 25 Grad und nachts 18 Grad ist die Stimmung gut und überwiegend friedlich. Laut Veranstalter sind rund 140.000 Besucher*innen am zweiten Abend zu verzeichnen. Nach Ende der Musikveranstaltungen um 2:00 Uhr gehen die meisten Gäste zügig nach Hause. Anschließend kommt es noch zu für solche Großveranstaltungen üblichen Köperverletzungen und sonstigen Auseinandersetzungen. Die Gäste feiern aber vorwiegend friedlich und tanzen vor den zahlreichen Musikbühnen ausschweifend. Aufgrund der deutlich sichtbaren Präsenz der Einsatzkräfte in der Innenstadt können Streitigkeiten und Auseinandersetzungen vielfach im Ansatz verhindert werden. Insgesamt werden 20 Straftaten, 90 Eingriffsmaßnahmen und 4 Zwangsmaßnahmen durch die Polizei erfasst.

+++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugenaufruf+++ Negativer Höhepunkt ist zur Zeit ein Sachverhalt, bei dem eine 21jährige Radfahrerin von einem bislang unbekannten Fußgänger vom Fahrrad gestoßen wird und dabei schwere Kopfverletzungen erleidet. Das Opfer befährt nach Besuch des Stadtfestes am Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, den Radweg der Alexanderstraße in Richtung stadtauswärts. Als sie in Höhe des Gertrudenfriedhofs einen Fußgänger passiert, stößt dieser sie auf die Fahrbahn, so dass sie auf den Kopf stürzt und schwere Kopfverletzungen erleidet. Der bislang unbekannte männliche Beschuldigte setzt seinen Weg derweil fort. Das Opfer wird ins Krankenhaus transportiert und befindet sich nach derzeitigem Ermittlungsstand außer Lebensgefahr. Der Beschuldigte wird beschrieben als ca. 20- 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, korpulent, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli (Hoodie) und weißen Schuhen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 0441/790-4115

-202201098269-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell