POL-W: W Diebstahl aus Fahrzeugen - drei Personen festgenommen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmittag (24.09.2022, 14:20 Uhr), kam es in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem ein Jugendlicher eine schwere Verletzung erlitt. Ein 80-jähriger Mann fuhr mit seinem Polo auf der Schwelmer Straße an einem stehenden Linienbus vorbei, als unvermittelt ein Jugendlicher (15) von rechts auf die Fahrbahn trat. Mutmaßlich war er zuvor an der Front des Busses entlang auf die Straße ...

mehr