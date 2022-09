Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 27.09.2022, gegen 17:00 Uhr, konnten Polizeibeamte nach Zeugenhinweisen im Bereich Konrad-Adenauer-Straße einen mutmaßlichen Drogendealer (27) festnehmen. Nach Zeugenhinweisen kontrollierten die Beamten den Mann und durchsuchten unter anderem seinen mitgeführten Rucksack. Dabei wurden sowohl Drogen, als auch Bargeld, in der für Drogenverkauf üblichen Stückelung, sichergestellt. Die zeitnah verständigte Staatsanwaltschaft erwirkte sodann bei dem Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss, der anschließend vollstreckt wurde. Hierbei wurden in seiner Wohnung Utensilien für den Drogenhandel sowie weitere Beutel mit Marihuana, Haschisch und Kokain aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Haftrichter sodann die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell