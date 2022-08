POL-LIP: Detmold. Kat geklaut.

Lippe (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Twelen" in Schönhagen hat es Sonntagnacht (14. August 2022) gebrannt. Eine Bewohnerin im Erdgeschoss wurde gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte Flammen an einem Blumenkasten sowie einem Fensterrahmen. Das Feuer beschädigte die Außenfassade des Hauses und Wände im Inneren der Wohnung. Mit ...

