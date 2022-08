Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Schönhagen. Zeuginnen und Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Twelen" in Schönhagen hat es Sonntagnacht (14. August 2022) gebrannt. Eine Bewohnerin im Erdgeschoss wurde gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte Flammen an einem Blumenkasten sowie einem Fensterrahmen. Das Feuer beschädigte die Außenfassade des Hauses und Wände im Inneren der Wohnung. Mit Hilfe von Nachbarn gelang es der Frau den Brand selbst zu löschen. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Erste Hinweise der Kriminalpolizei deuten auf eine Brandstiftung hin, die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat 1 bittet Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

