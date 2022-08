Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schläge nach verbalem Streit.

Lippe (ots)

Nach einem zunächst verbalen Streit, schlugen am Mittwochabend (16. August 2022) zwei bislang unbekannte Männer auf einen 23-jährigen Mann aus Detmold ein. Dieser musste anschließend wegen einer gebrochenen Nase im Klinikum behandelt werden. Der 23-Jährige traf an der Kreuzung Lemgoer Straße/Röntgenstraße auf die beiden Unbekannten. Gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 23-Jährige im Gesicht getroffen wurde. Die beiden Männer sind ca. 1,80 m groß, etwa. 25 - 30 Jahre alt und trugen Kappen auf dem Kopf. Beide Männer entfernten sich schließlich auf ihren Fahrrädern. Wer etwas beobachtet hat oder die Identität der Männer kennt, meldet sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

