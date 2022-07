Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rettung eines psychisch kranken Mannes durch zwei aufmerksame Bürger, ein Lob für die Zivilcourage

Gerolstein (ots)

Am 19.07.2022 gegen 16:24 Uhr befand sich ein 21-jähriger wohnsitzloser Mann in einer psychischen Ausnahmesituation, in welcher er auf der sogenannten Hochbrücke in Gerolstein bereits über das Geländer geklettert war und drohte in die Tiefe zu springen.

Zwei zufällig vorbeikommende Bundeswehrsoldaten in ihrer Freizeit erkannten die Gefährlichkeit der Situation, begaben sich umgehend zur beschriebenen Person und zogen diesen unter Gefährdung ihres eigenen Lebens und der eigenen Gesundheit über das Geländer zurück auf den Bürgersteig, wo sie ihn umgehend am Boden fixierten.

Nur wenige Augenblicke später trafen die Beamten der Polizeiwache Gerolstein ein und fesselten den jungen Verantwortlichen, welcher im Anschluss einer Fachklinik vorgestellt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell