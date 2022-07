POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Daun (ots) - Vermutlich am 11.07.2022 beschädigten bisher unbekannte Täter den Zaun des an den Gehweg zur Unterführung unter der B257 in Daun grenzenden Grundstücks. Hier wurde der Zaun beschädigt und das Grundstück zur Verrichten der Notdurft genutzt. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

