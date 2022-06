Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Rollerfahrer stürzt alkoholisiert

Ein 68-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 17 Uhr auf der Götzstraße in Richtung Gommersdorf und bog in die Wolfgangstraße ab. Im Bereich der dortigen Steigung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte einen kleinen Abhang hinunter. Dort blieb er zwischen zwei Grabsteinen liegen. Durch den Roller wurde vermutlich ein Grabstein aus seiner Verankerung gelöst und fiel auf den Kopf des 68-Jährigen. Dieser erlitt trotz Helm schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei ihm ergab mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Krautheim: Folgeunfall

Aufgrund einer Sperrung wegen des Unfalls mit dem gestürzten Rollerfahrer ereignete sich am Montagabend in Krautheim ein weiterer Unfall. Gegen 17.30 Uhr befuhren ein Ford und ein Opel Zafira hintereinander die Götzstraße. Der Ford musste aufgrund der Sperrung verkehrsbedingt anhalten. Der Zafira hielt dahinter. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein weiterer Opel-Lenker auf den haltenden Pkw auf, der daraufhin auf den Ford geschoben wurde. Die beiden Insassen der haltenden Autos wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Waldenburg: Mann durchstößt Heckscheibe

Ein Radfahrer kollidierte am Montagnachmittag in Waldenburg mit einem geparkten Pkw. Der Mann befuhr gegen 16 Uhr die Panoramastraße und übersah vermutlich den abgestellten VW Caddy. Er durchstieß beim Aufprall die Heckscheibe und erlitt leichte Verletzungen. Der 57-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Öhringen: Traktor im Garten gelandet

Vermutlich wegen eins Schaltfehlers rollte ein Traktor am Montagvormittag in Öhringen durch zwei Gärten. Der Fahrer mulchte im Winzerweg einen Weinberg und verlor die Kontrolle über seinen Traktor. Hierbei fuhr er über den Kernerweg in einen Garten, rollte weiter in ein weiteres Gartengrundstück und blieb dort stecken. Das Fahrzeug konnte geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. In den beiden Gärten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell