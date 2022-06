Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Binau/Neckarzimmern: Wegrollende Fahrzeuge verursachen Sachschäden

Gleich zwei Mal mussten Beamte des Polizeireviers Mosbach am Montag zu Unfällen ausrücken, bei denen Fahrzeuge von ihrem Abstellort weggerollt waren. Gegen 11.30 Uhr rollte in Binau ein Opel aus einem Grundstück heraus auf die Straße und prallte gegen einen Lastwagen. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Ähnlich hoch dürfte der Schaden sein, der bei einem ähnlichen Unfall gegen 14 Uhr in Neckarzimmern entstand. Dort hatte sich ebenfalls ein Opel selbständig gemacht und war gegen ein Mauer geprallt. Die verantwortlichen Personen wurden von der Polizei verwarnt, da sie es versäumt hatten, ihre Autos vorschriftsmäßig gegen Wegrollen zu sichern.

Limbach: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Erheblicher Sachschaden entstand an einem Audi, der zwischen Donnerstag und Freitag in Limbach mutwillig beschädigt wurde. Der Wagen war sowohl in der Ringstraße, Höhe Hausnummer 36, als auch im Höhenweg, Höhe Hausnummer 34, abgestellt und weist nun einen frischen Schaden in Form eines tiefen Kratzers über die komplette rechte Fahrzeugseite auf. Wer Hinweise auf die Sachbeschädigung geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach melden.

Osterburken: Drei Leichtverletzte nach Unfall - Zeugen gesucht

Möglicherweise mutwillig legte eine unbekannte Person am Montag, kurz nach 13 Uhr, mindestens zwei Pflastersteine auf die Hemsbacher Straße in Osterburken. Ein Leichtkraftrad-Fahrer konnte einem auf Höhe der Dr.-Rudolf-Link-Straße liegenden Stein nicht mehr ausweichen und stürzte. Dabei wurden der 16-Jährige sowie sein 17-jähriger Sozius leicht verletzt. Ein hinterherfahrender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer konnte dem Stein zwar ausweichen, stürzte beim Versuch die anderen Unfallbeteiligten zu umfahren auf dem Gehweg aber ebenfalls. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte an der Einmündung Hemsbacher Straße / Schulstraße ein weiterer Pflasterstein auf der Fahrbahn festgestellt werden. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06281 9040 um sachdienliche Hinweise. Gesucht werden Personen, die Auskünfte darüber geben können, wie die gefährlichen Hindernisse auf die Straße gekommen sind.

Adelsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro bleibt der Fahrer eines VW sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Sonntag, zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr gegen den Kombi gefahren ist. Ein 30-Jähriger hatte den Wagen auf dem Parkplatz des Freibades in Adelsheim abgestellt und bemerkte den frischen Unfallschaden bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug. Eine unbekannte Person war gegen das Heck des Volkswagens gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne die Polizei zu rufen oder auf den Geschädigten zu warten. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell