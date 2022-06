Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Samstagnachmittag bei Bad Mergentheim. Der junge Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Bundesstraße 290 unterwegs in Richtung Herbsthausen, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Opel-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Niederstetten: Beim Überholen gestreift - eine Leichtverletzte

Auf der Landesstraße 1020 bei Niederstetten überholte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Opel eine 58-jährige Audi-Fahrerin. Da dabei Gegenverkehr kam, scherte der Opelfahrer wieder ein und touchierte den Audi der Frau. Der Gegenverkehr musste stark bremsen. Durch die Kollision geriet der Audi ins Schleudern und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

