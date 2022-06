Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Eingangstür eigeschlagen

Zirka 2.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Samstag in Külsheim an. Die Täter traten die linke Glastür der zweiflügeligen Eingangstür des Alten Rathauses in der Hauptstraße ein. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241 in Verbindung zu setzen.

A 81/Großrinderfeld: Autotransporter kommt von Fahrbahn ab

Auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld verunfallte am Dienstagmorgen ein LKW, der acht PKW geladen hatte. Der 44 Jahre alte LKW-Fahrer war gegen 4.30 Uhr zwischen Gerchsheim und der Raststätte ob der Tauber in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der LKW mit Anhänger durchbrach einen Wildschutzzaun und kam in einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen. Ein 43-jähriger VW Passat-Lenker fuhr daraufhin über einen Ladungssicherungsbügel des LKWs und riss sich hierbei den Motorblock auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Während den Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt werden. Diese dauern derzeit noch an (Stand: 21.06.2022, 13 Uhr). Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 520.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell