POL-W: RS Verkehrsunfall - Drei beteiligte Autos - zwei Personen leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Am Dienstag den 27.09.2022 kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Kreuzstraße in Wuppertal. Ein Zeuge meldete den Einbruch über den Notruf der Polizei. Ein 21-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau konnten durch Polizeibeamte in der Wohnung angetroffen werden. Beide ...

