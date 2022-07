POL-SI: 41-Jähriger von Gruppe angegriffen - #polsiwi

Burbach (ots) - Ein 31-Jähriger ist am Donnerstagvormittag (28.07.2022) im Freibad in Burbach verstorben. Bademeister hatten den leblosen Mann gegen 10:35 Uhr im Wasser entdeckt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 25 war vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe zur Todesursache sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

