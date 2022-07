POL-SI: 31-Jähriger verstirbt in Burbach - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots) - Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, und Montagmorgen (25.07.2022), gegen 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Grundschule am Stockweg in Siegen- Weidenau eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter beschmierten im Inneren zahlreiche Wände mit Graffiti. Im Anschluss entwendeten sie Werkzeuge. Einige der entwendeten Gegenstände ...

mehr