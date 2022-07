Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zweimal Fahren unter Drogeneinfluss- Polizei zieht 22- und 27-Jährigen aus dem Verkehr #polsiwi

Siegen-Niederschelden und Burbach-Holzhausen (ots)

Die Beamten der Polizeiwache Siegen und der Polizeiwache Wilnsdorf haben im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen. Den Siegener Polizisten fiel am Montagnachmittag (25.07.2022), gegen 16:00 Uhr, auf der Bühlstraße in Niederschelden ein blauer Skoda auf, da dieser beim Linksabbiegen den rechten Blinker betätigte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Wilnsdorfer Ordnungshüter bemerkten am frühen Dienstagmorgen (26.07.2022), gegen 00:50 Uhr, am Kreisverkehr am Ortseingang in Holzhausen einen Seat Leon, der mit einem defekten Abblendlicht unterwegs war. Auch bei dem 22-jährigen Fahrer erhärteten sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest fiel auch bei ihm positiv aus. Er wurde zur Polizeiwache nach Wilnsdorf gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Beide Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell