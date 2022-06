Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zwei BMW an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (18.6.) bemerkte eine 29-jährige Bünderin gegen etwa 10.00 Uhr, dass bisher Unbekannte ihren BMW, den sie an der Herforder Straße abgestellt hatte, angegangen haben: Boardcomputer und Airbag waren aus dem Auto ausgebaut worden. An einem weiteren BMW, der einem 27-jährigen Bünder gehört und ebenfalls an der Herforder Straße stand, fehlten ebenfalls Boardcomputer und Airbag. Eine aufmerksame Zeugin gab gegenüber den Beamten an, dass sie in der Nacht zu Samstag, zufällig gegen etwa 4.19 Uhr zwei unbekannte Personen, die etwa 170 bis 175cm groß sind, in der Nähe der Autos gesehen hat. Die Personen mit normaler Statur sind etwa 30 bis 35 Jahre alt. Einer hat dunkle schwarze Haare, der andere schulterlange lockige Haare mit blonden Strähnen. Diese Person trug zum Tatzeitpunkt ein graues Shirt und eine dunkle Hose. Die Unbekannten fuhren dann aus der Herforder Straße mit einem VW davon. Ob diese beiden Personen für die beiden Diebstähle verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesen bisher Unbekannten machen können oder weitere Hinweise geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

