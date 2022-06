POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer schwer verletzt

Enger (ots) - (um) In der Nacht zum Mittwoch (15.06.) kam es zu Teilediebstählen an mindestens drei SUV in Enger. An einem VW Tiguan an der Windfeldstraße sind u.a. das Navigationseinheit im Wert von mehreren tausend Euro ausgebaut worden. An der Sattelmeierstraße sind an einem BMW das Navi und Multifunktionslenkrad im Wert ebenfalls von mehreren tausend Euro ...

mehr