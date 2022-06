Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Teilediebstahl an mehrerern SUV - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(um) In der Nacht zum Mittwoch (15.06.) kam es zu Teilediebstählen an mindestens drei SUV in Enger. An einem VW Tiguan an der Windfeldstraße sind u.a. das Navigationseinheit im Wert von mehreren tausend Euro ausgebaut worden. An der Sattelmeierstraße sind an einem BMW das Navi und Multifunktionslenkrad im Wert ebenfalls von mehreren tausend Euro ausgebaut worden. Und am Meisenpfad stahlen bislang unbekannte Täter an einem BMW X5 die gleichen Bauteile. Die Tatbegehungsweise sind nicht alle gleich, dennoch schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus. Die Ermittlungen in den Fällen dauern an. In einem Fall ist das KeylessGo System vermutlich überlistet worden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

