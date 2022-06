Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub und Körperverletzung - Zwei Personengruppen in Schlägerei verwickelt

Herford (ots)

(jd) Zwei 35-jährige Männer aus Herford wurden gestern (14.6.) dem Polizeigewahrsam zugeführt, nachdem es zu einer Körperverletzung und einem Raub in Bahnhofsnähe gekommen war. Gegen 15.40 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Infolge dieser Auseinandersetzung machten sowohl die beiden Herforder sowie zwei weitere Beteiligte im Alter von 15 und 18 Jahren Angaben zu einer Körperverletzung zu ihrem Nachteil. An der Rangelei sollen beiden Aussagen zufolge jeweils mehrere Personen teilgenommen haben: Der 15-Jährige machte gegenüber den Beamten die Aussage, dass sein 18-jähriger Begleiter zunächst von den beiden 35-Jährigen geschlagen und getreten wurde, ehe sie ihm eine Weste sowie sein Smartphone entwendeten. Das Smartphone wurde durch die Beamten bei einem der 35-Jährigen sichergestellt und an den Eigentümer übergeben. Die beiden 35-Jährigen gaben gegenüber den Beamten ihrerseits an, dass die beiden jüngeren Männer gemeinsam mit ihnen unbekannten Personen die Auseinandersetzung anfingen und sie durch diese Personengruppe körperlich angegriffen wurden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Zur Klärung des genauen Sachverhalts sowie für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die beiden 35-Jährigen dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Da die beiden 15 und 18 Jahre alten Männer aus Herford augenscheinlich verletzt waren, wurden sie zunächst vor Ort durch die Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens medizinisch behandelt, ehe der 18-Jährige zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

