Polizei Düren

POL-DN: Flüchtige Raser

Nideggen (ots)

Am Montag, 13.06.2022, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verursachern, die von der Unfallstelle flüchteten. Nach ersten Angaben fuhren zwei Pkw in rücksichtloser Weise mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landstraße 11 von Brück nach Nideggen durch die Kurven, wobei sie offensichtlich gegenseitig ein Rennen fuhren. Ein Pkw BMW verlor dabei die Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der BMW mit der linken Seite gegen den Wagen einer 20-jährigen Frau aus Düren. Sie wie auch ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Anprall leicht verletzt. Nach einer Überprüfung im Krankenhaus konnten sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der rasende BMW-Fahrer und sein Kontrahent setzten ihre Fahrt unvermindert in Richtung Nideggen weiter fort, ohne sich um den Unfall und die Verletzten zu kümmern. Beschrieben wird der eigentliche Verursacher als neuerer BMW der 1er oder 2er Serie in weißer Farbe. Der zweite beteiligte Pkw soll ein Opel vermutlich Astra in grau-rot-schwarzen Camouflage-Farben gewesen sein. Wer kann Hinweise zu den flüchtigen Beteiligten machen? Meldung bitte an die Polizei in Düren unter 02421-949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell