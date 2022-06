POL-PDNR: Kontrolle eines Schrottsammlers

Bad Hönningen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Kirmes in Bad Hönningen zu einer Schlägerei zwischen zwei 28-jährigen Männern, in deren Folge einer der Beiden im Gesicht verletzt wurde. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme deutlich alkoholisiert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

