POL-SI: PKW mit erheblichen Mängeln angehalten - Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung sichergestellt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Freitag (22.07.22), gegen 07:50h, befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Fiat 500 die HTS-Abfahrt Weidenau in Richtung Dreis Tiefenbach. Die Frau bog kurz darauf nach rechts in Richtung Weidenau ab. Dabei wurde der Fiat von dem dahinter fahrenden LKW touchiert. Der LKW flüchtete in Richtung Dreis-Tiefenbach. Es soll sich um einen kleineren grünen LKW mit offener Ladefläche gehandelt haben. ...

